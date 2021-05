The Renegade: in rete il trailer italiano del film con Hugo Weaving

News





12/05/2021 |

La Eagle Pictures ha rilasciato il trailer italiano di The Renegade, pellicola di Lance Daly, regista che ha curato la sceneggiatura assieme a P.J. Dillon.



Il cast principale del film comprende Hugo Weaving, James Frecheville e Stephen Rea.

La Eagle Pictures, tramite la clip, ricorda che The Renegade sarà disponibile on demand a partire dal 2 giugno mentre dal 23 sarà disponibile in DVD e Blu-ray.



Sinossi di The Renegade:

Irlanda, 1847. Martin Feeney è un mercenario irlandese che ha combattuto per la corona d’Inghilterra in Afghanistan. Al ritorno in patria trova un paese in crisi, piegato da anni di carestia e, soprattutto, dal dominio inglese. Si rende conto che la bandiera per la quale ha combattuto è ora diventata il suo nemico. Comincia così una personale vendetta contro tutti quelli che hanno infierito sulla sua famiglia: giudici, esattori, ufficiali. Per fermarlo viene ingaggiato Hannah, un cacciatore di taglie inglese, uno dei più spietati. La lotta per avere giustizia è appena cominciata.