Pattini dArgento: il trailer italiano del film di Michael Lockshin

12/05/2021 |

Arriverà on demand a partire dal 26 maggio Pattini d’Argento, pellicola a tinte russe diretta da Michael Lockshin. Il regista ha lavorato con un cast principale composto da Fedor Fedotov, Sonya Priss e Yuriy Borisov.

Tramite la Eagle Pictures siamo lieti di mostrarvi il trailer italiano.

Sinossi di Pattini d’Argento:

Il 20° secolo è alle porte e a San Pietroburgo, d’inverno, i fiumi e i canali congelati diventano strade di ghiaccio dove pattinare e portare avanti attività commerciali. Matvey è un ragazzo di 18 anni che lavora come fattorino per una panetteria, è di umili origini e la sua unica ricchezza sono un paio di pattini d’argento che ha ereditato dal padre. Quando viene ingiustamente licenziato non gli resta che unirsi ad una banda di borseggiatori che compiono il loro furti pattinando. Nel frattempo, Alisa, la figlia di un ufficiale di alto rango, si sente incatenata dalle rigide regole che l’autorità paterna le ha imposto. Sogna di diventare una scienziata contrariamente a quello che la famiglia ritiene corretto per una donna della sua posizione sociale. Le strade di Matvey e Alisa sono destinate ad incrociarsi e…