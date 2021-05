Those Who Wish Me Dead: una lunga scena in lingua originale

News





12/05/2021 |

La Warner Bros. Pictures ha diffuso online una lunga scena, in lingua originale, di Those Who Wish Me Dead, thriller a tinte western diretto da Taylor Sheridan. La pellicola è l'adattamento del romanzo di Michael Koryta e racconta la storia di un 14enne che, dopo aver assistito ad un brutale omicidio, sarà costretto ad entrare nel programma protezione testimoni e ad assumere un'altra identità. Il tutto mentre gli assassini sono sulle sue tracce. Sheridan si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura.



Il cast è brillante ed è guidato da Angelina Jolie, affiancata da Nicholas Hoult, Tyler Perry, Jon Bernthal, Aidan Gillen, Medina Senghore, Finn Little, Jake Weber, James Jordan e Tory Kittles.



La Bron Studios e la Film Rites produrranno il film con la Creative Wealth che si occuperà di finanziarlo. Tra i produttori troviamo Garrett Basch and Steve Zaillian della Film Rites e Aaron L. Gilbert della Bron Studios.



Il film sarà disponibile nelle sale americane e su HBO Max a partire da venerdì 14 maggio.