About My Father: Robert De Niro nel cast

13/05/2021 |

Robert De Niro è entrato ufficialmente nel cast di About My Father, pellicola interamente basata sulla vita del comico Sebastian Maniscalco. L’attore interpreterà il papà di Sebastian, ovvero Salvo, e collaborerà per la seconda volta con il protagonista: i due, infatti, avevano già lavorato insieme per il film The Irishman del regista Martin Scorsese.

About My Father racconterà uno spaccato di vita realmente vissuta da Sebastian Maniscalco, la cui famiglia si trasferì dall’Italia negli USA: il rapporto con il papà al quale chiederà di incontrare la famiglia della sua fidanzata che sogna di sposare.

Nathan Kahane, presidente della Lionsgate Motion Picture Group, ha specificato che il film uscirà verso la fine del 2021. La regia è stata affidata a Laura Terruso che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Maniscalco e da Austen Earl.