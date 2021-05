Fantastici Quattro: Emily Blunt smentisce il suo possibile coinvolgimento

News





13/05/2021 |

Dopo aver lavorato ai progetti Il Ritorno di Mary Poppins, A Quiet Place e Jungle Cruise, Emily Blunt potrebbe fare capolino anche all’interno di un cinecomic? Da diversi giorni, infatti, circola in rete l’indiscrezione che racconta di una possibile partecipazione all’interno del nuovo Fantastici Quattro dell’attrice e di suo marito John Krasinski, reduci dal grande successo ottenuto da A Quiet Place (siamo in attesa di vedere il secondo capitolo), nei ruoli della Donna Invisibile e Mister Fantastic.

L’ipotesi di un reboot di Fantastici Quattro con la coppia, però, difficilmente vedrà la luce. Sull’argomento, infatti, si è esposta la stessa Blunt che ad Hollywood Reporter ha spiegato: “Non abbiamo ricevuto telefonate. Le persone dicono che sarebbe una cosa fantastica… ma poi finisce lì”.



L’attrice ha proseguito entrando nei dettagli della questione: “Non so se i supereroi fanno per me. Non sono nelle mie corde. Penso che sia un genere anche un po’ esausto, siamo inondati, perché non ci sono solo i film ma anche le serie tv ora. Interpretarne uno significherebbe fare un qualcosa di eccezionale”.