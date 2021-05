Courtney Cox parla del nuovo Scream

News

13/05/2021 |

Il prossimo gennaio arriverà nelle sale il nuovo Scream e c’è tanta attesa per il ritorno di Ghostface al cinema. In molti si chiedono, tuttavia, cosa accadrà in questo nuovo capitolo, ovvero se la storia di Sidney Prescott proseguirà seguendo un nuovo filone oppure se la stessa protagonista lascerà il testimone a nuovi personaggi. L’opera ha dato l’opportunità a molti attori della saga originale di tornare sul set e tra le star troviamo anche Courtney Cox che ha interpretato la giornalista Gale Weathers.



La stessa Cox è intervenuta al canale YouTube The Drew Barrymore Show per svelare un dettaglio del film: “Quello che uscirà sarà il quinto film ma non possiamo chiamarlo Scream 5 perché è un nuovo franchise, una ripartenza. E’ una pellicola spaventosa e sarà fantastica”. Il nuovo Scream, dunque, dovrebbe sfruttare i dettagli principali del franchise originale per trovare nuove strade e dare il via a nuovi sequel.



La regia del film, le cui riprese sono in corso, è stata affidata a Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che hanno dunque ereditato il grande lavoro svolto dal compianto regista Wes Craven. La sceneggiatura è stata scritta invece da James Vanderbilt e Guy Busick.