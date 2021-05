Army of the Dead: online i primi quindici minuti del film

News





14/05/2021 |

Grazie a Netflix ecco i primi 15 minuti di Army of the Dead, film che sarà disponibile sulla piattaforma in piena primavera, ovvero il 21 maggio. La pellicola del regista Zack Snyder, papà di Justice League la cui versione completa debutterà il prossimo marzo direttamente sulla piattaforma HBO, è ambientata in una Las Vegas dilaniata da un virus che trasforma gli esseri umani in zombie e racconta la storia di un gruppo di mercenari che si avventura nella zona off-limits per portare a compimento una delle rapine più grandi di sempre.



Il cast comprende Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Raúl Castillo, Michael Cassidy e Garret Dillahunt.



Lo stesso Snyder ha curato la sceneggiatura del fiilm con Shay Hatten e Joby Harold.



Sinossi di Army of the Dead:

Dopo un'epidemia zombie a Las Vegas una squadra di mercenari si prepara per il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e mettere a segno la rapina più grande mai tentata.