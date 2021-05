The Father: online una nuova lunga clip

News





14/05/2021 |

E' stata rilasciata una lunga clip di The Father, drama movie scritto e diretto da Florian Zeller ed interpretato da Anthony Hopkins, che ha vinto il Premio Oscar come Miglior Attore Protagonista, e Olivia Colman.



Hopkins recita nella parte di un padre di famiglia, ormai ottantenne, mentre la Colman sarà sua figlia Annie, con il film che racconterà dell'intenso rapporto tra i due e dell'incapacità da parte della donna di poter far visita tutti i giorni a suo padre. Proprio il fatto di non poter assistere tutti i giorni l'anziano genitore, provocherà in Annie un'importante riflessione.



Florian ha scritto la sceneggiatura con Christopher Hampton. Il cast comprende anche Rufus Sewell, Imogen Poots, Olivia Williams e Mark Gatiss.



La pellicola debutterà in Italia il prossimo 20 maggio.



Sinossi di The Father:

Anthony ha 81 anni. Vive da solo nel suo appartamento londinese e rifiuta tutte le persone che sua figlia Anne cerca di imporgli. Presto però Anne non potrà più andarlo a trovare tutti i giorni: ha preso la decisione di trasferirsi a Parigi con un uomo che ha appena conosciuto…

Ma se è così, allora chi è l'estraneo che piomba all'improvviso nel soggiorno della casa di Anthony, sostenendo di essere sposato con Anne da oltre dieci anni? E perché afferma con tanta convinzione che quella dove vive è casa sua e della figlia? Eppure Anthony è sicuro che quello sia il suo appartamento. Sembra esserci nell'aria qualcosa di strano, come se il mondo ad un tratto avesse smesso di seguire le regole abituali.

Smarrito in un labirinto di domande senza risposta, Anthony cerca disperatamente di capire che cosa stia succedendo attorno a lui.