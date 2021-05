French Exit: ecco una lunga clip del film

News





16/05/2021 |

La Paramount Pictures ha rilasciato una lunga clip che ci presenta French Exit, la dark comedy diretta da Azazel Jacobs. Protagonisti dell'opera sono Michelle Pfeiffer e Lucas Hedges.



Il film, basato sull'acclamato romanzo di Patrick deWitt, racconta la storia di Frances Price, descritta come una vedova acida, madre possessiva e donna travolta dagli scandali e dalla bancarotta, di suo figlio Malcom, un ragazzo dai mille problemi, di Small Frank, che Frances crede sia stato posseduto dallo spirito del suo ultimo marito, e del loro trasferimento a Parigi nel tentativo di vivere una nuova vita.



Valerie Mahaffey, Susan Coyne e Danielle Macdonald sono le altre attrici presenti nel cast. La voce del gatto, nella versione internazionale, è di Tracy Letts.



French Exit è disponibile nella versione Digital ed arriverà on demand e in Blu-ray dal 15 giugno.