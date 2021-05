Regina: il trailer della pellicola di Alessandro Grande

News





19/05/2021 |

La Adler Entertainment ha distribuito in rete il trailer di Regina, l’opera di Alessandro Grande al debutto ufficiale dietro la macchina da presa. Per la sua prima pellicola il regista ha lavorato con i due protagonisti Francesco Montanari e Ginevra Francesconi.



Il film è prodotto da Bianca Film con Rai Cinema, con il contributo del MiBACT, della Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission, in associazione con Asmara Films.



Disponibile già on demand, Regina arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 27 maggio.



Sinossi di Regina:

Regina ha 15 anni e sogna di fare la cantante. A supportarla c’è suo padre Luigi che è tutta la sua famiglia, dato che Regina ha perso la madre anni prima e Luigi proprio per lei ha rinunciato alla sua carriera musicale. Il loro è un legame fortissimo, indissolubile, almeno fino a quando, un giorno, un evento imprevedibile cambierà le loro vite.