Cher annuncia che la Universal Pictures realizzerà il film dedicato alla sua carriera

20/05/2021 |

Nel giorno del suo 75° compleanno Cher ha annunciato che la Universal Pictures metterà presto in lavorazione una pellicola interamente dedicata alla sua vita. Dello sviluppo dell’opera se ne occuperanno Judy Cramer e Gary Goetzman, i produttori di Mamma Mia! Mentre Eric Roth si occuperà della sceneggiatura.

Tra i produttori dell’opera troveremo la stessa Cher. Per Eric Roth, che in passato ha scritto la sceneggiatura di Forrest Gump, e Cher si tratta di una nuova collaborazione: i due, infatti, nel 1987 hanno lavorato insieme al film Suspect – Presunto Colpevole.

Cher, artista a tutto tondo, oltre ad aver vinto il Grammy Awards per Believe nel 2000 ha vinto anche il Premio Oscar come Miglior Attrice Protagonista per Stregata dalla Luna. Inoltre ha ricevuto tre Grammy Awards nel 1974, nel 1984 e nel 1988 come Miglior Attrice Televisiva (The Sonny & Cher Comedy Hour), Miglior Attrice Non Protagonista (Silkwood) e Miglior Attrice Protagonista (Stregata dalla Luna).



La sua interpretazione in Stregata dalla Luna le ha permesso anche di ritirare il David di Donatello nel 1988 come Miglior Attrice Straniera.