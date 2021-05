The Conjuring  Per Ordine del Diavolo: ecco il nuovo spot italiano

News





La Warner Bros. Pictures ha rilasciato in rete uno spot italiano di The Conjuring – Per Ordine del Diavolo (il debutto in Italia è previsto per il 2 giugno). Il film che riporterà al centro della scena Lorraine ed Ed Warren, i due investigatori del paranormale, vedrà tornare protagonisti Vera Farmiga e Patrick Wilson, affiancati nel cast da Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard.



La regia di questa opera è di Michael Chaves, già autore di un altro horror movie: La Llorona – Le Lacrime del Male, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da David Leslie Johnson-McGoldrick (The Conjuring 2 – Il Caso Enfield) da una storia realizzata da lui stesso e da James Wan.



La produzione è di James Wan e Peter Safran.



The Conjuring – Per Ordine del Diavolo narra un'agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.