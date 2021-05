Highlander: Henry Cavill in trattative per recitare nella pellicola

News





23/05/2021 |

Arrivano novità importanti sul reboot di Highlander. All'interno della pellicola potrebbe infatti recitare Henry Cavill, attore che si è calato negli ultimi anni nella parte di Superman. Cavill è entrato in trattative con la Lionsgate e dunque a breve sapremo se sarà parte o meno del progetto. Non è chiaro quale ruolo verrà affidato nel caso all'attore ma sarà sicuramente uno di primo piano.



Highlander sarà diretto da Chad Stahelski. Al regista è stato affidato il compito di far rivivere la leggenda di Connor MacLeod, il personaggio reso celebre da Christopher Lambert.



La sceneggiatura di Highlander è affidata a Ryan J. Condal e Kerry Williamson. Parlando della produzione, l'opera sarà prodotta da Amanda Lewis, Patrick Wachsberger e Gregory Widen.



Henry Cavill ha recentemente recitato nel film Enola Holmes, dedicato alle avventure della sorella del popolare detective