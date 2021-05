Maternal: la clip Nina e Suor Paola

News





23/05/2021 |

La Lucky Red ha rilasciato un'altra scena in italiano di Maternal, la pellicola di Maura Delpero, presentata come unico titolo italiano nel concorso internazionale del 72° Festival di Locarno: kermesse che ha permesso al film di ricevere quattro riconoscimenti tra cui la Menzione speciale della Giuria del Concorso Internazionale.



Il cast è composto da Lidiya Liberman, Denise Carrizo, Agustina Malale, Isabella Cilia e Livia Fernan.



Il debutto è avvenuto lo scorso 13 maggio.



Sinossi di Maternal:

L'Hogar, un centro religioso italo-argentino per ragazze madri, è un luogo paradossale in cui la maternità precoce di giovani madri adolescenti convive con il voto di castità delle suore che le hanno accolte, tra regole rigide e amore cristiano. Suor Paola è una giovane suora appena arrivata a Buenos Aires dall’Italia per finire il noviziato e prendere i voti perpetui. Lu e Fati, entrambe diciassettenni, sono bambine bruscamente trasformate in madri. Tre donne diverse che influenzeranno reciprocamente le proprie vite e il proprio rapporto con la maternità.