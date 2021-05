Resident Evil: Welcome to Raccoon City: al via le riprese aggiuntive

News





24/05/2021 |

Sta per essere completato il progetto legato a Resident Evil: Welcome to Raccoon City, adattamento cinematografico, e reboot, del famoso videogioco della Capcom. Durante una diretta via Twitch, Robbie Amell, uno degli attori che troviamo nella pellicola, chiamato ad interpretare Chris Redfield, ha infatti annunciato di trovarsi in Canada per le riprese aggiuntive.



Il film è diretto da Johannes Roberts che ha lavorato con un cast molto interessante: nei ruoli di Jill, Claire, Chris e Leon troviamo Hannah John-Kames, Kaya Scodelario, Robbie Amell e Avan Jogia mentre Neal McDonough, Tom Hopper e Donal Logue saranno William Birkin, Albert Wesker e il capo della Polizia Brian Irons.



Roberts ha anche scritto la sceneggiatura. Al momento, però, non sono stati rilasciati i dettagli riguardanti la trama della pellicola, anche se sappiamo che sarà ambientata a Raccoon City nel 1998 (periodo che richiama a gran voce il primo videogioco), quindi all'esplosione all'interno della cittadina del virus in grado di trasformare gli esseri viventi in zombie.



Resident Evil: Welcome to Raccoon City debutterà il 24 novembre 2021.