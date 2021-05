Futura: il trailer italiano del film di Lamberto Sanfelice

News





31/05/2021 |

Direttamente dalla Adler Entertainment ecco a voi il trailer italiano di Futura. La pellicola è diretta da Lamberto Sanfelice e prodotta da Indiana Production, MeMo Films, Lalavì Film con Rai Cinema e Rosebud Entertainment Pictures.

Il cast dell'opera comprende Niels Schneider, Daniela Vega, Matilde Gioli, Aurora Onofri e Stefano Di Battista.

Il debutto ufficiale è previsto per il 17 giugno.

Sinossi di Futura:

Louis è un jazzista di talento, che ha rinunciato alla musica dopo essersi scontrato con le prime difficoltà della vita da trombettista. Sbarca il lunario lavorando come tassista notturno e spacciando cocaina con Lucya, una transessuale cilena, che sembra essere la sua unica amica. Il senso di frustrazione per un'esistenza che sente non appartenergli e una relazione irrisolta con la figura paterna, il mitico sassofonista Max Perri (ispirato alla figura di Massimo Urbani), allontanano ulteriormente Louis da sua moglie e sua figlia. L'opportunità di redenzione arriva quando Niko, un vecchio amico del padre, gli propone di unirsi alla sua band per un importante concerto, che potrebbe segnare una svolta nella carriera dell’uomo. Louis è determinato a non perdere l'occasione di riprendersi la sua vita, ma uscire dal crimine e dal giro dello spaccio non è facile e l'uomo cade di nuovo in un vortice che lo porta a mettere in pericolo sua figlia.