Il Sacro Male: online i primi dieci minuti del film

31/05/2021 |

Nel giorno dell'arrivo in formato Digital de Il Sacro Male, la Sony Pictures ha rilasciato i primi dieci minuti (in lingua originale) della pellicola. L'opera, arrivata lo scorso maggio nelle sale, sarà disponibile anche in Blu-ray a partire dal 22 giugno. Il film è diretto da Evan Spiliotopoulos che ha lavorato con un cast composto da Jeffrey Dean Morgan, Katie Aselton, William Sadler, Cricket Brown, Diogo Morgado e Cary Elwes.



Il film segue la storia di Alice, una giovane ipoudente che, dopo l’apparizione della Vergine Maria, riceve il dono della vista, della parola e del curare i malati. La notizia dei suoi miracoli porta tanti visitatori alla sua porta, compreso un giornalista (Jeffrey Dean Morgan) che, nel tentativo di dare una sterzata alla sua carriera, deciderà di indagare. E quando eventi terrificanti inizieranno ad accadere, l’uomo si chiederà se questi fenomeni siano opera o meno della Vergine Maria o di qualcosa di più sinistro.



La pellicola è basata sul romanzo Shrine di James Herbert. La produzione è affidata a Raimi e Rob Tapert della Ghost House Pictures.