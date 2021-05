Freaky: in rete la scena Un lupo travestito da pecora

News





31/05/2021 |

Se non avete ancora visto in Italia Freaky, la commedia a tinte horror di Christopher Landon, il papà di Auguri per la tua Morte e del suo sequel, allora gustatevi questa nuova scena rilasciata dalla Universal Pictures. Protagonisti di questa nuova opera sono Vince Vaughn e Kathryn Newton, inseriti in un cast che comprende al suo interno anche Celeste O’Connor, Misha Osherovich, Uriah Shelton, Dana Drori, Katie Finneran, Alan Ruck.



Landon oltre ad aver diretto il film ha scritto anche la sceneggiatura con Michael Kennedy. La produzione è affidata a Jason Blum mentre i produttori esecutivi sono Couper Samuelson e Jeanette Volturno.



Sinossi di Freaky:

La diciassettenne Millie Kessler sta cercando di sopravvivere alle sanguinarie aule della Blissfield High e alla crudeltà della folla popolare. Ma quando diventa il nuovo obiettivo del Macellaio, il famigerato serial killer della sua città, il suo ultimo anno diventa l'ultima delle sue preoccupazioni. Quando l'antico mistico pugnale del Macellaio fa sì che lui e Millie si sveglino uno nel corpo dell'altra, Millie scopre che ha solo 24 ore per riavere il suo corpo prima che lo scambio diventi permanente e rimanga intrappolata per sempre nel corpo di un maniaco di mezza età. L'unico problema è che ora sembra un imponente psicopatico, oggetto di una caccia all'uomo in tutta la città, mentre il Macellaio ha il suo aspetto e ha portato la sua voglia di carneficina all'Homecoming. Con l'aiuto della sua amica super sveglia Nyla, del super favoloso Joshua e della sua fiamma Booker, Millie corre contro il tempo per sciogliere la maledizione, mentre il Macellaio scopre che avere il corpo di una teenager è la copertura perfetta per una piccola follia omicida all'Homecoming.