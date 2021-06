Zack Snyder aggiorna sul progetto Re Artù

News





01/06/2021 |

Archiviato il discorso riguardante Justice League, Zack Snyder è alla ricerca di nuovi progetti cinematografici. E il prossimo potrebbe portare gli spettatori a rivivere l’intensa leggenda di Re Artù. Lo scorso febbraio, infatti, Snyder aveva annunciato la sua intenzione di realizzare una pellicola dedicata al personaggio ma a che punto siamo col progetto? Lo stesso regista lo ha svelato a IMDB: “Sono impegnato alla rivisitazione della leggenda di Re Artù, il tutto però ambientato negli Stati Uniti”. Un’idea stravagante quella di Snyder: “Adoro la storia anche se so bene che non appartiene al popolo americano. Mi sono chiesto però: ‘E se l’ambientassi negli USA mantenendo saldo il suo significato’”.

Snyder non ha aggiunto altro circa il progetto in questione, quindi non sappiamo quando partirà e chi saranno i protagonisti. Il regista ha diretto recentemente Army of the Dead ed è stato annunciato anche per il film The Fountainhead.