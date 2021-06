La Nostra Storia dal 17 giugno al cinema: ecco il trailer italiano

News





07/06/2021 |

Il 17 giugno sarà il giorno del debutto nelle sale italiane di La Nostra Storia, opera diretta dal Premio Oscar Fernando Trueba (papà di Bella Epoque) e la Lucky Red ha rilasciato il trailer italiano di questo film tratto dal romanzo di Héctor Abad Faciolince.

La sceneggiatura è stata curata da David Trueba.



Sinossi di La Nostra Storia:

Il vincitore dell'Oscar FernandoTrueba (Belle Époque) torna dietro la macchina da presa con La Nostra Storia, unico film in lingua spagnola entrato far parte della selezione Ufficiale del Festival di Cannes 2020 e presentato in Italia nella scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma. Adattamento del romanzo di Héctor Abad Faciolince, uno dei capolavori della letteratura contemporanea latino americana, racconta la vera storia di suo padre, l'attivista colombiano per i diritti umani Héctor Abad Gómez. Con Javier Cámara (The Young Pope, Parla con lei), La nostra storia racconta la storia di un uomo combattuto tra l'amore della sua famiglia e la lotta politica, ambientato nella Colombia devastata dalla violenza degli ultimi decenni.