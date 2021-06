Comedians: la clip Andremo a scovarvi

News





07/06/2021 |

A pochi giorni dal debutto nelle sale, la 01Distribution ha rilasciato una scena di Comedians, la nuova pellicola di Gabriele Salvatores. Protagonisti della commedia sono Ale e Franz, Natalino Balasso, Marco Bonadei, Walter Leonardi, Giulio Pranno, Vincenzo Zampa e Christian De Sica.



L'esordio ufficiale nei cinema è previsto per il 10 giugno.



Sinossi di Comedians:

Sei aspiranti comici stanchi della mediocrità delle loro vite, al termine di un corso serale di stand-up comedy si preparano ad affrontare la prima esibizione in un club. Tra il pubblico c'è anche un esaminatore, che sceglierà uno di loro per un programma televisivo. Per tutti è la grande occasione per cambiare vita, per alcuni forse è l'ultima. Le esibizioni iniziano e ogni comico sale sul palco con un grande dilemma: rispettare gli insegnamenti del proprio maestro, devoto a una comicità intelligente e senza compromessi o stravolgere il proprio numero per assecondare il gusto molto meno raffinato dell’esaminatore? O forse cercare una terza strada, di assoluta originalità?