In the Heights  Sognando a New York: i primi otto minuti del film di Jon M. Chu

News





08/06/2021 |

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato online una clip in lingua originale contenente i primi otto minuti di In the Heights – Sognando a New York, film di Jon M. Chu. La pellicola è interpretata da Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV, Stephanie Beatriz, Dascha Polanco e Jimmy Smits.



Chu dirige il film da una sceneggiatura di Quiara Alegría Hudes. In the Heights – Sognando a New York è la versione cinematografica dell’omonimo musical, con musica e testi di Lin-Manuel Miranda, libretto di Quiara Alegría Hudes e concept di Miranda. Il film è prodotto da Miranda e Hudes, insieme a Scott Sanders, Anthony Bregman e Mara Jacobs. David Nicksay e Kevin McCormick sono i produttori esecutivi.



In Italia l'opera uscirà il 24 giugno.



Sinossi di In the Heights – Sognando a New York:

Luci puntate su Washington Heights ... Si respira il profumo di un ‘cafecito caliente’ davanti alla fermata della metropolitana della 181a Strada, dove un caleidoscopio di sogni raduna una comunità vibrante e compatta. Al centro di tutto ciò, c'è Usnavi (Anthony Ramos), il simpatico e magnetico proprietario di una bodega, che per evadere dalla sua routine quotidiana spera, immagina e canta una vita migliore.