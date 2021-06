Run: in rete la scena Cosa è successo?

News





08/06/2021 |

A due giorni dal suo arrivo nelle sale, la Lucky Red ha rilasciato una scena in italiano di Run. La pellicola vede protagonista Sarah Paulson, prima attrice ad aggiudicarsi nello stesso anno il Golden Globe, l’Emmy, lo Screen Actors Guild Award, il Critics’ Choice Award e il Television Critics Association Award per la sua interpretazione in American Crime Story.



La regia è di Aneesh Chaganty, regista premiato al Sundance Film Festival, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da lui stesso e da Sev Ohanian.



Sinossi di Run:

Dicono che non ci si possa sottrarre all’amore di una madre… ma per Chloe questa non è una rassicurazione: è una minaccia. C’è qualcosa di innaturale, quasi sinistro nella relazione tra Chloe e sua madre Diane (Sarah Paulson). Diane ha cresciuto sua figlia nel totale isolamento, controllandone ogni movimento sin dalla nascita, dietro segreti che Chloe sta solo iniziando ad intuire. Un horror psicologico che mostra come, quando l’amore di una madre diventa troppo stretto… devi scappare.