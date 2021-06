No Sudden Move: rilasciato il nuovo trailer internazionale

News





08/06/2021 |

Tramite la Warner Bros. Pictures vi presentiamo il nuovo trailer in lingua originale di No Sudden Move, crime thriller di Steven Soderbergh, tornato dietro la macchina da presa dopo Lasciali Parlare e Panama Papers. La clip in questione ci presenta l’importante cast che ha lavorato a questa pellicola: Matt Damon, Brendan Fraser, Jon Hamm, David Harbour, Noah Jupe, Benicio Del Toro, Kieran Culkin, Don Cheadle, Ray Liotta e Julia Fox.



L’opera, la cui sceneggiatura è stata scritta da Ed Solomon, sbarcherà a partire dal 1° luglio su HBO Max. Inoltre il prossimo 18 giugno verrà presentata al Tribeca Festival.



Sinossi di No Sudden Move:

Un gruppo di criminali che si riuniscono in circostanze misteriose e che si ritrovano a lavorare insieme per scoprire cosa sta realmente succedendo quando il loro semplice lavoro va completamente storto.