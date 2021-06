Il Cattivo Poeta: ecco l'intervista al cast

News





09/06/2021 |

La 01Distribution ha rilasciato uno speciale di Il Cattivo Poeta, la pellicola di Gianluca Jodice, con in primo piano l'intervista al cast. Il regista, per questa sua opera, ha lavorato con Sergio Castellitto e con un cast che comprende anche Francesco Patanè, Tommaso Ragno, Clotilde Courau, Fausto Russo Alesi, Massimiliano Rossi, Elena Bucci, Lidiya Liberman, Janina Rudenska, Lino Musella.



In questa nuova pellicola troveremo un Castellitto completamente trasformato esteticamente per interpretare Gabriele D'Annunzio.



Sinossi di Il Cattivo Poeta:

1936. Giovanni Comini è stato appena promosso federale, il più giovane che l’Italia possa vantare. Ha voluto così il suo mentore, Achille Starace, segretario del Partito Fascista e numero due del regime. Comini viene subito convocato a Roma per una missione delicata: dovrà sorvegliare Gabriele d’Annunzio e metterlo nella condizione di non nuocere... Già, perché il Vate, il poeta nazionale, negli ultimi tempi appare contrariato, e Mussolini teme possa danneggiare la sua imminente alleanza con la Germania di Hitler. Ma al Vittoriale, il disegno politico di cui Comini è solo un piccolo esecutore inizierà a perdere i suoi solidi contorni e il giovane federale, diviso tra la fedeltà al Partito e la fascinazione per il poeta, finirà per mettere in serio pericolo la sua lanciata carriera.