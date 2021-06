Peter Rabbit 2: Un Birbante in Fuga: online la featurette Mischievous

News





10/06/2021 |

E' stata rilasciata dalla Sony Pictures una featurette in lingua originale di Peter Rabbit 2: Un Birbante in Fuga, la pellicola diretta da Will Gluck, già papà del primo film. Lo stesso regista ha curato la sceneggiatura insieme a Patrick Burleigh.



Fanno parte del cast originale Margot Robbie, Elizabeth Debicki, Rose Byrne, Daisy Ridley, Domhnall Gleeson, James Corden, David Oyelowo.



Peter Rabbit ha incassato in tutto il mondo più di 350 milioni di dollari.



Il debutto ufficiale avverrà il 1° luglio mentre negli USA la pellicola uscirà l'11 giugno.



Sinossi di Peter Rabbit 2: Un Birbante in Fuga:

L' amabile canaglia è tornata. Bea, Thomas e i conigli sono ora una famiglia ma Peter, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. La vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulterà in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso verrà messo alla prova. Dovrà scegliere che tipo di coniglio vorrà diventare da grande.