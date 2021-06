The Hitmans Wifes Bodyguard: online una nuova scena in lingua originale

News





11/06/2021 |

In attesa di vedere nelle sale The Hitman’s Wife’s Bodyguard, il sequel di Come Ti Ammazzo il Bodyguard, ecco a voi una nuova scena in lingua originale. The Hitman's Wife's Bodyguard vede recitare al suo interno Salma Hayek, Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, già protagonisti del primo film.. Il cast comprende inoltre Frank Grillo, Richard E. Grant, Tom Hopper, Antonio Banderas e Morgan Freeman.



La regia sarà ancora una volta di Patrick Hughes che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Tom O’Connor. La pellicola segue il protagonista Michael Bryce pronto ad unirsi a Darius e a sua moglie Sonia in una nuova missione sulla Costiera Amalfitana.



The Hitman’s Wife’s Bodyguard debutterà il prossimo 16 giugno.