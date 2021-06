Aquaman: svelato il titolo del sequel

News





14/06/2021 |

Tramite i suoi canali social James Wan ha svelato il titolo ufficiale del secondo capitolo di Aquaman. Il film si chiamerà Aquaman and the Lost Kingdom. Il progetto è in fase di lavorazione, con l'uscita prevista per dicembre 2022. All'interno dell'opera ritroveremo il protagonista James Momoa nella parte dell'eroe marino. Quello di Momoa, però, non sarà l'unico ritorno, considerando che nel film torneranno anche Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II e Patrick Wilson. E a questi si unirà anche Dolph Lundgren, confermatissimo nel ruolo di Re Nereus.



Wan sarà anche il produttore del film insieme a Peter Safran mentre la sceneggiatura è stata scritta da David Leslie Johnson-McGoldrick.



Il regista, dopo aver curato la regia del primo Aquaman, torna dunque dietro la macchina da presa anche per il suo sequel. Il cinecomic in questione, però, non è l’unico progetto che vede coinvolto Wan: siamo in attesa infatti del suo Malignant, nuovo horror movie la cui trama non è stata svelata.