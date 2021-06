A Classic Horror Story: online il trailer ufficiale

News





16/06/2021 |

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di A Classic Horror Story, pellicola diretta da Roberto De Feo e Paolo Strippoli. I due registi hanno anche curato la sceneggiatura del film con Lucio Besana, Milo Tissone e David Bellini.

Il cast comprende Matilda Lutz, Francesco Russo, Peppino Mazzotta, Yulia Sobol, Will Merrick, Alida Baldari Calabria e Cristina Donadio.

A Classic Horror Story è prodotto da Colorado Film. Il debutto avverrà il 14 luglio.

Sinossi:

Cinque carpooler viaggiano a bordo di un camper per raggiungere una destinazione comune. Cala la notte e per evitare la carcassa di un animale si schiantano contro un albero. Quando riprendono i sensi si ritrovano in mezzo al nulla. La strada che stavano percorrendo è scomparsa; ora c'è solo un bosco fitto e impenetrabile e una casa di legno in mezzo ad una radura. Scopriranno presto che è la dimora di un culto innominabile. Come sono arrivati lì? Cosa è successo veramente dopo l'incidente? Chi sono le creature mascherate raffigurate sui dipinti nella casa? Potranno fidarsi l'uno dell'altro per cercare di uscire dall'incubo in cui sono rimasti intrappolati?