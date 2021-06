Il Giro del Mondo in 80 Giorni: online il teaser trailer italiano

News





18/06/2021 |

Dopo alcuni cortometraggi e la serie tv Lego City Adventures, Samuel Tourneux presenta la sua prima opera cinematografica animata liberamente tratta dal romanzo di Jules Verne ed adattata per il grande schermo. La pellicola, Il Giro del Mondo in 80 Giorni, questo il suo titolo ufficiale, ha una sceneggiatura scritta da Gerry Swallow.



Tramite la Notorious Pictures oggi vi presentiamo il teaser trailer che ci regala un’anticipazione dell’opera. L’uscita nelle sale non è stata ancora annunciata.

Sinossi:

Phileass Frogg e Passepartout sono rispettivamente una rana e una scimmia marmosetta scommettono con gli abitanti del villaggio che riusciranno a fare il giro del mondo in 80 giorni. Una volta partiti, vivono una serie di disavventure incontrando nuovi amici. Infine riescono a tornare in tempo, ma proprio nel rientrare, Passapartout scorge un nuovo pezzo di terra di cui non sapevano l'esistenza. Al villaggio annuncia quindi che non hanno vinto la scommessa, perché non hanno girato tutto il mondo essendoci più terra ancora da esplorare. Phileas e Passepartout propongono così una nuova scommessa, il giro del mondo, includendo anche il nuovo paese da scoprire, in 70 giorni.