La Terra dei Figli: online il nuovo trailer ufficiale

News





21/06/2021 |

In attesa del debutto ufficiale, previsto per il 1° luglio, di La Terra dei Figli, pellicola di Claudio Cupellini tratta dalla graphic novel di Gipi, vi mostriamo il nuovo trailer. Il regista ha lavorato con un cast brillante che comprende Leon De La Vallée, Paolo Pierobon, Maria Roveran, Fabrizio Ferracane, Maurizio Donadoni, Franco Ravera. All'interno della pellicola recitano anche Valerio Mastandrea e con Valeria Golino.



Guido Iuculano e Filippo Gravino hanno curato la sceneggiatura con Cupellini.



La pellicola è prodotta da Indigo Film, Rai Cinema e WY Productions.



Sinossi:

La fine della civiltà è arrivata. Non sappiamo come. Un padre e suo figlio, un ragazzino di quattordici anni, sono tra i pochi superstiti: la loro esistenza, su una palafitta in riva a un lago, è ridotta a lotta per la sopravvivenza. Non c’è più società, ogni incontro con gli altri uomini è pericoloso. In questo mondo regredito, il padre affida a un quaderno i propri pensieri, ma quelle parole per suo figlio sono segni indecifrabili. Alla morte del padre, il ragazzo decide di intraprendere un viaggio verso l'ignoto alla ricerca di qualcuno che possa svelargli il senso di quelle pagine misteriose. Solo così potrà forse scoprire i veri sentimenti del padre e un passato che non conosce.

“LA TERRA DEI FIGLI è una storia di formazione in cui la bellezza e la meraviglia, rappresentate da un adolescente solo al mondo, combattono contro le tenebre di una terra che sembra implacabilmente ostile. Il film è però anche una storia di avventura titanica e appassionante, un grande viaggio fisico e sentimentale, che parla di argomenti che appartengono sempre più al sentire comune: il futuro del mondo che lasceremo ai nostri figli e l’importanza della memoria.” Claudio Cupellini