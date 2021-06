Blood Red Sky: in rete il trailer italiano dellhorror movie Netflix

News





30/06/2021 |

Il prossimo 23 luglio debutterà su Netflix Blood Red Sky, horror movie a tinte action diretto da Peter Thorwarth, regista che ha curato la sceneggiatura con Stefan Holtz. Protagonista del film è Peri Baumeister, accompagnata nel cast da Graham McTavish, Dominic Purcell e Roland Moller.

Sotto la sinossi trovate il trailer italiano.

Sinossi:

Nadja e il figlio di 10 anni si trovano a bordo di un volo notturno dalla Germania verso New York, quando un gruppo di terroristi prende con la forza il controllo dell'aereo, mettendo in pericolo la vita dei passeggeri. Improvvisamente Nadja si trova davanti a una scelta impossibile: deve decidere se scatenare il lato oscuro in lei e salvare il figlio, ignaro del mostro che si nasconde dentro sua madre. I cacciatori diventano prede in questo horror d'azione diretto da Peter Thorwarth, con Peri Baumeister e Dominic Purcell.