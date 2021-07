Candyman: ecco il trailer ufficiale italiano

News





01/07/2021 |

E' stato rilasciato dalla Universal Pictures il trailer italiano di Candyman. L'uscita della pellicola nelle sale è stata più volte posticipata ma ora (salvo altre sorprese) è ufficiale: il debutto avverrà il 26 agosto.



Candyman è diretto da Nia DaCosta e sarà il sequel di Candyman - Terrore dietro lo specchio, film di Bernard Rose uscito nel 1992.. Il 0cast comprende Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett e Colman Domingo. La sceneggiatura è stata scritta da Jordan Peele, anche se al momento non è stata rilasciata la trama.



Il nuovo Candyman è stato definito come un sequel spirituale del film originale con Candyman che ritorna a Chicago dove la leggenda ebbe inizio.



Per la Da Costa si tratta della seconda pellicola da regista in carriera dopo Little Woods.

Sinossi:

Scritto e prodotto da Jordan Peele, regista di Scappa: Get Out e Noi, Candyman è lo spiritual sequel dell'omonimo horror del 1992, ambientato come il suo precedente a Chicago nel quartiere Cabrini-Green, un tempo zona degradata della città e ora location "in" dove vive Anthony un artista talentuoso sempre in cerca di ispirazione per le sue opere. La leggenda di Candyman, oscura presenza che uccide brutalmente chi lo evoca dopo aver pronunciato cinque volte il suo nome in uno specchio, affascina Anthony che decide di capire se esista davvero. Ma Candyman è fin troppo reale e sta cercando un sostituto che prenda il suo posto, come nuovo spirito vendicatore.