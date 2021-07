The Many Saints of Newark: distribuito il trailer ufficiale internazionale

News





01/07/2021 |

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale di The Many Saints of Newark, il prequel dedicato alla serie tv dei Soprano. E la pellicola ha anche una data di uscita ufficiale: l'opera uscirà il 1° ottobre nelle sale americane e su HBO Max.



The Many Saints of Newark è diretto da Alan Taylor con David Chase e Lawrence Konner che hanno scritto la sceneggiatura. Parlando del cast, all'interno del film ritroviamo Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Ray Liotta, Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, Michael Gandolfini e John Magaro.



La storia è ambientata ai tempi delle rivolte di Newark del 1967 con lo scontro ormai imminente tra gli afroamericani e gli italoamericani.



Michael Gandolfini, figlio del compianto James, protagonista della serie tv nei panni di Tony Soprano, interpreterà il personaggio nella sua versione giovanile.