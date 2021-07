Fear Street Parte 1: 1994: ecco i primi cinque minuti del film

News





01/07/2021 |

Domani debutterà su Netflix il primo capitolo di Fear Street, serie cinematografica basata sui romanzi per ragazzi scritti da R.L. Stine. ed oggi la stessa compagnia ha rilasciato i primi cinque minuti del film. Le pellicole sono state dirette da Leigh Janiak e sono state prodotte alla Fox dalla Chernin Entertainment. Le tre opere debutteranno sulla piattaforma streaming il 2, il 9 e il 16 luglio. Il primo film che debutterà sarà Fear Street Parte 1: 1994 seguito da Fear Street Parte 2: 1978 e Fear Street Parte 3: 1666.



I romanzi Fear Street sono ambientati nella città immaginaria di Shadyside (Ohio). Il primo romanzo, The New Girl, racconta di uno studente di un liceo locale che si innamora di una ragazza solo per scoprire, in realtà, che lei è morta diversi anni prima.



Il cast del primo film comprende Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr., Ashley Zukerman, Fred Hechinger, Julia Rehwald e Jeremy Ford.



Qui sotto trovate il trailer italiano di Fear Street Parte 1: 1994.



R.L. Stine è l'autore della collana di romanzi horror per ragazzi Piccoli Brividi.