Beckett: il trailer italiano del film con John David Washington

News





02/07/2021 |

Dopo averlo visto recitare in Tenet di Christopher Nolan, John David Washington torna protagonista all’interno di Beckett, action-crime movie diretto da Fernando Cito Filomarino. Lo stesso regista ha scritto la storia del film, adattata da Kevin A. Rice.

Oltre a Washington recitano all’interno di Beckett anche Alicia Vikander, Boyd Holbrook, Vicky Krieps.

Grazie a Netflix, che rilascerà l’opera il 12 agosto, vi mostriamo il trailer italiano.

Sinossi:

In seguito a un tragico incidente stradale in Grecia, il turista americano Beckett si ritrova coinvolto in un pericoloso complotto politico ed è costretto a fuggire per sopravvivere.