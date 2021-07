La Guerra di Domani - The Tomorrow War: online una clip internazionale

News





05/07/2021 |

E' online una breve cllip internazionale di La Guerra di Domani - The Tomorrow War, la pellicola con protagonista Chris Pratt già disponibile all'interno della piattaforma PrimeVideo.



Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, J.K. Simmons e Mary Lynn Rajskub sono gli altri attori che ritroviamo all'interno della pellicola.



Chris McKay è il regista ed ha lavorato su una sceneggiatura di Zach Dean.



Sinossi:

La pellicola racconta di un gruppo di viaggiatori del tempo che provengono dal 2051 per consegnare un messaggio urgente: nel futuro, precisamente a distanza di trent’anni, l’umanità si ritroverà in ginocchio a causa di una battaglia contro una specie aliena mortale. L’unica speranza di sopravvivenza è trasportare nel futuro un gruppo di soldati che si dovranno unire al combattimento. Tra i reclutati: un insegnante di scuola superiore, Dan, e una brillante scienziata insieme a suo padre.