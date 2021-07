La Notte del Giudizio Per Sempre: rilasciata una scena in lingua originale

News





05/07/2021 |

Vi mostriamo, tramite la Universal Pictures, una clip in lingua originale di La Notte del Giudizio Per Sempre. La regia di questo nuovo episodio è stata affidata ad Everardo Gout con James DeMonaco, papà del franchise, che ha scritto la sceneggiatura. La trama di La Notte del Giudizio Per Sempre racconta di Adela e Juan che, dopo il trasferimento in Messico, a seguito dei fatti accaduti nell'episodio precedente, si troveranno di fronte ad un gruppo di persone desiderose di proseguire le violenze concesse dall'assenza di regole.



Il cast comprende: Ana de la Reguera, Leven Rambin, Susie Abromeit, Tenoch Huerta, Joshua Dov, Gregory Zaragoza, Sammi Rotibi e Anthony Molinari



La pellicola è prodotta da Jason Blum, Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller, James DeMonaco, Sébastien K. Lemercier mentre i produttori esecutivi sono Marcei A. Brown, Everardo Gout, Jeanette Volturno.



Il debutto avverrà l'8 luglio.



Sinossi:

Questa estate non ci saranno più regole quando una setta di fuorilegge deciderà di non far terminare all'alba lo Sfogo annuale, ma di renderlo permanente ne LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE.

Dopo il grande successo de LA PRIMA NOTTE DEL GIUDIZIO nel 2018, la celebre produzione del terrore, Blumhouse, rilancia un nuovo innovativo episodio della saga. I membri di un movimento clandestino, non più soddisfatti di una sola notte all'anno di anarchia e omicidio, decidono di calare l'America in un tempo di caos e massacro. Nessuno è più al sicuro.

Adela (Ana de la Reguera, Cowboys & Aliens) e suo marito Juan (Tenoch Huerta, Days of Grace) vivono in Texas, dove Juan lavora come aiutante del ranch della ricca famiglia Tucker. Juan fa una buona impressione al capofamiglia, Caleb Tucker (Will Patton, Halloween), ma questo provoca la gelosia e la rabbia del figlio di Caleb, Dylan (Josh Lucas, Le Mans '66 - La grande sfida).

La mattina dopo lo Sfogo, una gang mascherata di assassini attacca la famiglia Tucker, tra cui ci sono la moglie di Dylan (Cassidy Freeman, HBO’s The Righteous Gemstones) e sua sorella (Leven Rambin, Hunger Games), costringendo entrambe le famiglie ad unirsi per combattere mentre il paese precipita nel caos e gli Stati Uniti cominciano a disintegrarsi intorno a loro.