Die in a Gunfight: online la clio You're bleeding

News





06/07/2021 |

La Lionsgate ha rilasciato una clip in lingua originale di Die in a Gunfight, action-thriller movie diretto da Collin Schiffli. Il film racconta di una storia d’amore passionale e di una rivalità tra due famiglie che dura da generazioni e mette al centro della scena Mary e Ben, appartenenti rispettivamente a due famiglie in rotta di collisione che, dopo anni di distanza, decidono di riaccendere la loro relazione innescando un pericoloso meccanismo che porterà i loro parenti a scontrarsi nuovamente.



Alexandra Daddario e Diego Boneta sono i protagonisti ma nel cast troviamo anche Travis Fimmel, Billy Crudup, Justin Chatwin, Wade Allain-Marcus, Emmanuelle Chriqui, Nicola Correia-Damude, John Ralston, Michelle Nolden, Stuart Hughes, John Tench e Nevin Pajkic.



La sceneggiatura è stata curata da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.



La Lionsgate rilascerà il film al cinema e on demand dal 16 luglio.