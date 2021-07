Escape Room 2 - Gioco Mortale: online la clip Welcome back

News





06/07/2021 |

Direttamente dal canale ufficiale della Sony Pictures ecco a voi una clip in lingua originale di Escape Room 2 - Gioco Mortale, sequel della pellicola che sarà ancora una volta firmato da Adam Robitel.



All'interno di questo nuovo capitolo torneranno anche i protagonisti del primo film: Logan Miller e Taylor Russell. Nel cast troveremo anche Isabelle Fuhrman, Indya Moore, Thomas Cocquerel e Carlito Olivero.



La sceneggiatura è stata scritta da Bragi F. Schut, anche se la trama non è stata ancora rilasciata dalla produzione. La storia del primo film raccontava di sei sconosciuti che si ritrovano coinvolti in un gioco pericoloso e sono costretti ad usare l'ingegno per trovare indizi e salvare la propria vita. Schut ha scritto la sceneggiatura anche del primo film.



Sinossi:

Escape Room 2: Gioco Mortale è il sequel del thriller psicologico che nel 2019 ha terrorizzato il pubblico di tutto il mondo. In questo secondo capitolo sei persone si trovano involontariamente bloccate in un’altra serie di escape room, per sopravvivere dovranno svelare lentamente ciò che hanno in comune… e scopriranno che in passato tutti loro hanno già preso parte al gioco.