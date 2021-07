I Segreti della Notte: il trailer italiano del film con Tye Sheridan

News





07/07/2021 |

E’ stato diffuso online il trailer italiano di I Segreti della Notte, crime-mystery movie scritto e diretto da Michael Cristofer, regista tornato a realizzare un film diciannove anni dopo Original Sin.

Il cast di questa opera è brillante e comprende Tye Sheridan nei panni del protagonista, Ana de Armas, Helen Hunt e John Leguizamo.

I Segreti della Notte sarà disponibile on demand dal 21 luglio.

Sinossi:

Bart Bromley (Tye Sheridan) sfrutta il suo lavoro da sorvegliante notturno in un hotel per studiare i comportamenti delle persone. Durante il suo turno viene ritrovato il cadavere di una donna ma, nonostante le registrazioni dimostrino la sua innocenza, Bart diventa il principale sospettato mentre la prossima affascinante ospite dell’hotel sta per essere la nuova vittima…