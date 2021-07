Zack Snyder dirigerà Rebel Moon per Netflix

News





07/07/2021

Dopo Army of the Dead, Zack Snyder tornerà dietro la macchina da presa per una nuova pellicola dal titolo Rebel Moon. Snyder non si occuperà solo della regia ma anche della sceneggiatura assieme a Shay Hatten e Kurt Johnstad.



Deborah Snyder, Wesley Coller e Zack Snyder saranno i produttori per la The Stone Quarry insieme ad Eric Newman della Grand Electric. Sarah Bowen sarà la produttrice esecutiva per conto della Grand Electric.

La storia è ambientata in una colonia pacifica ai margini della galassia, minacciata dalle armate del tirannico Balisarius. Gli abitanti del luogo, nel tentativo di salvarsi, decideranno di incaricare una donna che partirà in missione con l’obiettivo di trovare i migliori guerrieri dei pianeti vicini.

Snyder svilupperà il progetto per Netflix.