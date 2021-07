Earwig e la Strega: online la clip Lei è Earwig

News





09/07/2021 |

Tramite la Lucky Red ecco a voi una clip in italiano di Earwig e la Strega, la nuova opera dello Studio Ghibli che debutterà nelle sale italiane a partire dal prossimo 21 Luglio. Per lo Studio si tratta della prima opera realizzata completamente in CGI 3D.



La storia gira intorno a Earwig, una ragazzina di 10 anni che vive all’interno di un orfanotrofio. La sua vita, però, sarà destinata a cambiare quando una particolare coppia, Bella Yaga e Mandragora, deciderà di adottarla: i due hanno infatti poteri magici.



La regia è di Goro Miyazaki che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Keiko Niwa ed Emi Gunji.

Earwig e la Strega è entrato a far parte della selezione virtuale del festival di Cannes 2020 nella sezione 4 Animated Films.