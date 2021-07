La Casa in Fondo al Lago: rilasciato il trailer italiano

News





12/07/2021 |

Direttamente dal canale della Notorious vi mostriamo il primo trailer italiano di La Casa in Fondo al Lago. L’horror movie in questione è diretto sa Julien Maury e James Jagger. All’interno di questo film a tinte francesi recitano come protagonisti Camille Rowe e lo stesso Jagger.

Il debutto ufficiale avverrà il prossimo 5 agosto.

Sinossi:

Tina e Ben sono una coppia di giovani youtuber specializzati in video di esplorazione subacquea. Durante le immersioni in un remoto lago francese, scoprono una casa sommersa in acque profonde. Quella che inizialmente era una scoperta unica si trasforma presto in un incubo quando capiscono che la casa era teatro di crimini atroci. Intrappolati, con le loro riserve di ossigeno che cadono pericolosamente, Tina e Ben si rendono conto che il peggio deve ancora venire: non sono soli in casa.