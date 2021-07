Blue Bayou: il trailer italiano del nuovo film di Justin Chon

News





15/07/2021 |

E’ in rete il trailer italiano di Blue Bayou, la pellicola scritta, diretta ed interpretata da Justin Chon. All’interno di questa opera, Chon ha lavorato con un cast principale composto dall’attrice Premio Oscar Alicia Vikander da Mark O’Brien, Linh Dan Pham, Emory Cohen.



L’arrivo nelle sale è previsto per il 16 settembre.

Sinossi:

Dal pluripremiato regista e sceneggiatore Justin Chon, Blue Bayou è la commovente storia senza tempo di una singolare famiglia americana che combatte per il proprio futuro. Antonio LeBlanc (Chon), di origine coreana, adottato e cresciuto in una piccola città della Louisiana bayou, è sposato con l'amore della sua vita, Kathy (Alicia Vikander) ed è il padre adottivo della loro amata figlia Jessie. Cercando di rendere la vita migliore per la sua famiglia, dovrà affrontare i fantasmi del suo passato quando scoprirà di poter essere deportato dall'unico paese che abbia mai chiamato casa.