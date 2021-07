Il mondo del cinema piange la scomparsa di Libero De Rienzo

News





16/07/2021 |

Il mondo del cinema e l’Italia intera piangono la scomparsa di Libero De Rienzo, attore deceduto all’età di 44 anni a causa di un infarto. Nato a Napoli nel 1977, De Rienzo, figlio di Fiore De Rienzo aiuto regista di Citto Maselli, ha debuttato come attore in La Via degli Angeli, diretto da Pupi Avati nel 1999. Sempre nello stesso anno ha avuto una parte in Asini di Antonello Grimaldi, prima di recitare nel 2001 a Santa Maradona di Marco Ponti, regista con il quale ha collaborato anche nel 2004 per A/R Andata + Ritorno. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo Fortàpasc di Marco Risi, il film dedicato alla vita di Giancarlo Siani, giornalista scomparso nel 1985.

Sempre per il cinema, De Rienzo negli ultimi anni ha preso parte alla trilogia di Smetto Quando Voglio di Sydney Sibilia ed era tornato a collaborare con Marco Ponti e Antonello Grimaldi per Una Vita Spericolata e Restiamo Amici. Il suo ultimo lavoro come attore è stato Il Caso Pantani – L’Omicidio di un Campione.



Nel corso della sua carriera Libero De Rienzo ha vinto il David di Donatelllo nel 2002 come Miglior Attore Protagonista per Santa Maradona ed aveva ricevuto altre due candidature come Miglior Attore Protagonista e Miglior Attore Non Protagonista per Fortàpasc e Smetto Quando Voglio.