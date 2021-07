After 3: rilasciato il trailer italiano

News

16/07/2021 |

La 01Distribution ha rilasciato il primo trailer italiano ufficiale di After 3, la pellicola di Castille Landon con un cast composto da Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Chance Perdomo, Stephen Moyer, Mira Sorvino. Basato sul romanzo di Anna Todd, la pellicola ha una sceneggiatura scritta da Sharon Soboil.

After 3 uscirà nelle sale italiane a partire dal prossimo 1° settembre.



Sinossi di After 3:

Nel terzo film della saga AFTER Tessa inizia un nuovo emozionante capitolo della sua vita. Mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, la gelosia di Hardin e il suo imprevedibile temperamento raggiungono un punto critico e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione. La situazione si complica quando il padre di Tessa ritorna dopo 9 anni di assenza, e vengono alla luce rivelazioni inaspettate sulla famiglia di Hardin. Tessa e Hardin devono decidere se vale la pena continuare a combattere per il loro amore o se è il momento di prendere ognuno la propria strada e rinunciare, una volta per tutte, alla loro struggente passione.