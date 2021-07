Crudelia: rilasciata la clip contenente i primi 9 minuti del film

News





16/07/2021

Vi mostriamo, grazie alla Disney, i primi 9 minuti di Crudelia. La pellicola è interamente dedicata a Crudelia De Mon, storico personaggio del film animato La Carica dei 101. Come possiamo vedere, la clip ci mostra la trasformazione del personaggio interpretato da Emma Stone, presentato in una versione molto più punk-rock rispetto a quella vista in passato.



Crudelia è diretto da Craig Gillespie con Tony McNamara che si è occupato di scrivere la sceneggiatura. All'interno del cast troviamo anche Emma Thompson, Paul Walter Hauser e Joel Fry.



Marc Platt, Kristin Burr ed Andrew Gunn sono i produttori della pellicola la cui uscita nelle sale è stata fissata al 28 maggio 2021 (nuova data d'uscita che sostituisce quella del 23 dicembre 2020). Il film sarà disponibile nelle sale e su Disney+ con accesso VIP.



La produzione non ha rilasciato la trama ma le prime informazioni raccontano che l'opera è a tutti gli effetti un prequel di La Carica dei 101.