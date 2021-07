Possession  LAppartamento del Diavolo dal 28 luglio nelle sale: ecco lo spot

News





19/07/2021

Il nuovo spot di Possession – L’Appartamento del Diavolo, horror movie firmato da Albert Pintò, ci ricorda che la pellicola uscirà il prossimo 28 luglio. Tratto da una storia vera, il film vede protagonisti Begoña Vargas, Ivan Marcos, Bea Segura, Sergio Castellanos e Ivan Renedo. L’opera, campione d’incassi in Spagna, arriverà nei cinema dal 28 luglio.



La sceneggiatura è stata curata da Ramon Campos, Gema R. Neira e David Orea.



Sinossi:

Madrid, 1976. La famiglia Olmedo si è da poco trasferita in città in cerca di un futuro migliore. Ma il sogno di una nuova vita si trasformerà ben presto nel loro peggiore incubo: nella casa che con tanti sacrifici hanno comprato scopriranno di non essere soli. Oscure forze e presenze maligne aleggiano nell'appartamento, tormentando tutta la famiglia e in particolare il piccolo Rafael. Tratto da una terribile e inquietante storia vera avvenuta in Spagna nell’antico quartiere di Malasaña.