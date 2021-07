Old: rilasciata la featurette L'Isola

News





21/07/2021 |

Una nuova featurette di Old, la pellicola diretta da M. Night Shyamalan, è stata rilasciata dalla Universal Pictures. Il thriller del regista, che ha curato anche la sceneggiatura, ha un cast che comprende Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Ken Leung, Gael Garcia Bernal, Rufus Sewell, Embeth Davidtz ed Emun Elliott.



Tratto dalla graphic novel Chateau de Sable, la pellicola racconta di un gruppo di persone che, una volta arrivati su una spiaggia inesplorata, dovranno fare i conti con due inaspettate situazioni: il ritrovamento del cadavere di una donna e il loro improvviso, quanto inspiegabile, invecchiamento



Shyamalan è il produttore del film con Ashwin Rajan e Marc Bienstock.



Old uscirà il 21 luglio 2021.